В Мурманской области пресекли поставку в соцучреждения почти 11 тонн поддельных молочных продуктов

Сейчас на рассмотрении в Арбитражных судах находятся еще четыре административных дела. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили поставки более 10,8 тонны фальсифицированной молочной продукции.

Поддельную "молочку" нашли у юрлиц, которые заключали госконтракты на поставки продуктов в социальные учреждения Мурманской области.

- Сотрудники ведомства взяли для проведения лабораторных исследований 25 проб молочной продукции. Оказалось, что 15 образцов не соответствовали установленным требованиям - выявлены фитостерины, несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли белка и массовой доли жира, что свидетельствует о фальсификации продуктов, - сообщили в управлении Россельхознадзора.

По фактам выявленных нарушений возбудили 15 дел об административных нарушениях в отношении юрлиц по статье 14.43 КоАП РФ и наложили на них штрафы на сумму 650 тысяч рублей. Сейчас на рассмотрении в арбитражных судах находятся еще четыре административных дела.

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