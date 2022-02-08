В Мурманске водители перегородили проезд к школе, где учатся дети-инвалиды

Другие машины проехать не смогли. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жители Мурманска жалуются в соцсетях на нерадивых водителей, которые оставили свои автомобили у входа в школу № 27, тем самым не давая проехать другим.

- Что за люди?! Полностью перегородили проезд к школе, где учатся дети-инвалиды. Пожелаю им примерить на себя эту ношу, - возмутились в паблике "Мурманск ДТП ЧП", приложив фотографии случившегося.

В комментариях северяне отмечают, что с такими автомобилистами можно бороться только с помощью больших штрафов.

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