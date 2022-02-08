Житель Мончегорска разбил соседу нос трубой

По части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мончегорске будут судить 35-летнего мужчину, который с трубой напал на 40-летнего соседа. Злоумышленник ранее поссорился со своей жертвой и решил таким образом отомстить.

- На улице он нашел кусок металлической трубы, дождавшись соседа около подъезда, нанес ему один удар по носу и скрылся. В медицинском учреждении травму врачи квалифицировали как легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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