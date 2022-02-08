На дороге Апатиты - Кировск перевернулась маршрутка

В аварии никто не пострадал. Фото: скрин видео "Наши Апатиты"

Утром 8 февраля в Мурманской области произошло серьезное ДТП. Так, на дороге между Апатитами и Кировском перевернулась маршрутка № 102. Видео случившегося опубликовали в группе "Наши Апатиты".

- По словам водителя, он двигался в сторону Апатитов и его автомобиль стало заносить, он не справился с управлением, съехал на обочину, после чего перевернулся. В микроавтобусе находились два пассажира, - отметили в УГИБДД.

На месте работали экстренные службы. Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в аварии обошлось без пострадавших.

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