Житель Верхнетуломского убил человека и попался на хранении пороха

Когда следователи пришли домой к подозреваемому, то нашли у него порох. Фото: Антон ЗАБИРОВ

49-летний житель Верхнетуломского 15 лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвинили сразу по двум статьям: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

- 7 сентября 2021 года обвиняемый у одного из домов в Верхнетуломском поссорился с незнакомым мужчиной. Он достал раскладной нож и нанес потерпевшему два удара в область живота и спины. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте. Убийца попытался скрыться, а нож спрятал в лесополосе за пределами поселка. Однако с применением криминалистической техники орудие убийства нашли, - сообщили в СКР по Мурманской области.

Когда следователи пришли домой к подозреваемому, то нашли у него порох. Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, свою вину северянин не признавал до последнего. Помимо колонии, он должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

- Также суд удовлетворил исковые требования троих родственников убитого о компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, связанного с организацией похорон, на общую сумму 4 114 507 рублей, - сообщили в прокуратуре.

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