В Мурманске можно посетить выставку «100 саамских портретов»

Выставка будет работать до 28 февраля. Фото: Министерство культуры МО
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В. П. Махаевой на Буркова, 30 к Международному дню саами открылась выставка «100 саамских портретов. Избранное». Ее автор - норвежский фотограф Торгрима Халвари, а организовать экспозицию помогло Генконсульство Норвегии в Мурманске.
- Я хочу донести до зрителя, что саамская культура – это нечто гораздо большее, чем северные олени и национальный костюм, - рассказал Торгрим Халвари.
Чтобы собрать портреты, фотограф путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Свой проект он посвятил 105-летнему юбилею первого собрания саамов, которое состоялось 6 февраля 1917 года в норвежском Тронхейме.
Выставка будет работать до 28 февраля.
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