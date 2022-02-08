В Мурманске открылась выставка "Памяти саамской поэтессы Ираиды Виноградовой"

В Мурманске в Международный день саамов открылась выставка «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. Фото: Мурманский областной краеведческий музей

В Мурманске в Международный день саамов открылась выставка «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения». Ее приняли стены областного краеведческого музея (ул. Академика Павлова, 1а, 1-й этаж, выставочный зал).

- Экспонаты раскроют многогранность неутомимой и талантливой саамской женщины Ираиды Виноградовой – педагога, исследователя саамского языка, члена правления Ассоциации кольских саамов, кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Мероприятие проходит в рамках Года культурного наследия народов России, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Выставка подготовлена областным краеведческим музеем совместно с филологом, специалистом в области саамской письменности и культуры, педагогом и первым президентом Ассоциации кольских саамов Ниной Афанасьевой. Помощь в организации оказали Валентина Совкина, выступившая художником-иллюстратором книг Ираиды Виноградовой; Ольга Перепелица – саамская писательница, общественный деятель; Тамара Попова – сотрудник музейно-выставочного зала Оленегорска «У Оленьей горы».

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