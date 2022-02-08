Жители Мурманской области могут обучиться северосаамскому языку

Жители Мурманской области могут открыть для себя новый язык. Фото: Мария ЛЕНЦ

Диалектов саамского языка в мире много. В Мурманской области, например, распространен кильдинский. Северяне, которые интересуются изучением языков, могут пройти обучение в Саамской высшей школе в Каутокейно. Сейчас она открыла прием заявок на обучение северосаамскому языку на первый и второй курсы на август - декабрь 2022 года.

- Обучающиеся освоят основы языка и культуры саами северных регионов Норвегии. Различные тематические мероприятия по разным направлениям погрузят в атмосферу гармонии человека с природой и многогранности богатого языка народа, - сообщают организаторы курсов. - Для них действует стипендия "Баренц плюс", которая поможет покрыть расходы на проживание, дорогу и обучение в Норвегии.

Помощь в заполнении анкет окажет Баренцев офис коренных народов (Татьяна Егорова, электронный адрес tatiana@barents.no), а с заявкой на стипендию - советник по международному сотрудничеству в Саамской высшей школе Ида Холм Хансэн (адрес idahh@samas.no). Подать заявку на курсы можно до 1 марта.

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