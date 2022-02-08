В Мурманске за 300 тысяч рублей продают воздух 70-х годов

Советский акваланг северянин пытается продать за 300 тысяч рублей. Фото: www.avito.ru

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение. В Мурманске северянин продает... воздух 70-х годов за 300 тысяч рублей. Находится он в советском акваланге.

- Акваланг, пролежавший более 40 лет. Воздуха минут на 15, - пишет автор объявления.

Напомним: еще один мурманчанин пытается за 5 миллионов рублей продать книгу из Припяти. Северянин уверяет, что радиационный фон находки не опасен.

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