8 февраля на юге Мурманской области будет сильный снегопад

На юге Кольского полуострова будет сильный снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

7 февраля синоптики предупредили, что в Мурманской области будет сильный снегопад. Во вторник погода изменится, но не на всей территории Кольского полуострова.

- По данным Мурманского УГМС, днем 8 февраля на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах.

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