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Общество8 февраля 2022 5:35

8 февраля на юге Мурманской области будет сильный снегопад

Водителей просят быть осторожнее
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На юге Кольского полуострова будет сильный снег.

На юге Кольского полуострова будет сильный снег.

Фото: Иван МАКЕЕВ

7 февраля синоптики предупредили, что в Мурманской области будет сильный снегопад. Во вторник погода изменится, но не на всей территории Кольского полуострова.

- По данным Мурманского УГМС, днем 8 февраля на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах.

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