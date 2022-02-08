Видео автоинструктора из Мурманска набирают в TikTok более 1,6 миллиона просмотров

Автоинструктор из Мурманска выкладывает в TikTok полезные видео.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Многие северяне успешно осваивают TikTok. Так, мы уже писали про маму, которая снимает милые видео про сына, врача-флеболога, мастера по ремонту. Набирали просмотры лосенок-попрошайка, сотрудники МЧС, которые следуют трендам.
Успешен в соцсети и автоинструктор из Мурманска, который ведет аккаунт inst_ruktor. Два самых популярных его видео - про параллельную парковку (1,5 миллиона просмотров) и разворот на перекрестке (1,6 миллиона просмотров).
При этом многие видео северянина про его работу и обучение набирают свыше 60 тысяч просмотров.
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