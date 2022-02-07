Сотрудники погрануправления Мурманской области встретились с командованием вооруженных сил Норвегии

Обе стороны отметили, что есть положительные результаты совместной работы в сфере охраны морских биологических ресурсов Баренцева моря. Фото: ПУ ЗАР

В январе в норвежском Киркенесе прошло рабочее заседание представителей погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району и Главного оперативного командования вооруженных сил Норвегии.

Российские и норвежские офицеры возложили венки к памятнику Советскому солдату, а также обсудили итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год и планы на 2022-й.

- На встрече были достигнуты договоренности по обмену опытом между подразделениями береговой охраны и инспекторского состава, разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки. При подведении итогов заседания обе стороны отметили, что есть положительные результаты совместной работы в сфере охраны морских биологических ресурсов Баренцева моря. Также делегация договорилась поддерживать и развивать информационный обмен между пограничным управлением и береговой охраной Норвегии, - сообщили в погрануправлении.

Основным результатом встречи стало понимание необходимости и важности продолжения сотрудничества береговой охраны России и Норвегии в сферах контроля добычи морских ресурсов, а также обеспечения безопасности мореплавания в Баренцевом море.

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