В Мурманской области изменится схема оплаты за отопление

Много лет северян платили за отопление в течение 12 месяцев в году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Много лет северяне платили за отопление в течение всего года. И не раз высказывались предложения, чтобы летом, когда батареи холодные, эту плату отменить, а платить только по факту.

И весной 2021 года эту схему утвердили. В новом отопительном сезоне-2022/2023 (с 1 сентября 2022 года) северянам квитанции за отопление будут приходить только когда в дома будет подаваться тепло.

Напомним: жителям Мурманска пересчитают суммы в квитанциях за отопление. Жильцам 233 домов придется доплатить.

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