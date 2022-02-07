Мурманская область вошла в топ-10 регионов по размеру банковских вкладов

Меньше всего депозитов на душу населения в Чеченской Республике - 11,8 тысячи рублей на душу населения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"РИА Новости" составило рейтинг регионов России по размеру банковских вкладов населения. Мурманская область оказалась в десятке лидеров, заняв 9-ю строчку топа.

Так, в Заполярье в среднем приходится 261 тысяча рублей депозитов на одного человека. За 12 месяцев прирост вкладов составил 7,9%. Доля валютных депозитов составляет 9,8%.

Больше всего денег на депозитах в банках хранится у жителей Москвы (967 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (488 тысяч рублей), а также Магаданской области (365 тысяч рублей).

Меньше всего депозитов на душу населения в Чеченской Республике - 11,8 тысячи рублей на душу населения.

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