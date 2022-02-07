В 2021 году 3288 жителей Мурманской области узнали, что больны онкологией

Одна из главных причин в том, что северяне едят меньше растительной пищи, зато больше мяса и рыбы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. К нему публикуется совсем не радостная статистика. Так, в 2021 году в Мурманской области выявили 3288 случаев злокачественных новообразований.

- Из них более 25% относятся к поражению органов пищеварения, лидируют новообразования ободочной кишки (244 случая), прямой кишки (195 случаев), желудка (152 случая) и поджелудочной железы (126 случаев). Отмечается не только высокая заболеваемость в этой группе, но и смертность, которая в Мурманской области занимает первое место среди других локализаций и составляет 42% среди впервые выявленных ЗНО в 2021 году, - сообщил главный онколог министерства здравоохранения Мурманской области Александр Давыденков.

Одна из главных причин в том, что северяне едят мало растительной пищи, зато много мяса и рыбы.

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