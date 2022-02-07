Обвиняемый в развращении девочек тренер из Мурманска еще четыре месяца будет находиться под стражей

Гурин будет в СИЗО до июня. Напомним: дома у него нашли внушительный арсенал секс-игрушек, а также диски с видео 18+. Фото6 Личный архив

В декабре 2021 года на 49-летнего тренера по карате и несостоявшегося депутата горсовета Сергея Гурина (имя изменено) написала заявление бывшая ученица. Она сообщила, что на занятиях он заставлял ее раздеваться и применял БДСМ-практики.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и заключили под стражу.

- На данный момент срок содержания под стражей продлили еще на четыре месяца, - сообщили "КП"-Мурманск" в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Гурин будет в СИЗО до июня. Напомним: дома у него нашли внушительный арсенал секс-игрушек, а также диски с видео 18+.

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