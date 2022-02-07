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Общество7 февраля 2022 13:09

В 2022 году в Мурманске 567 человек смогут переехать из ветхого и аварийного жилья

В городе планируется снести 12 домов
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске не первый год идет программа расселения из деревяшек.

В Мурманске не первый год идет программа расселения из деревяшек.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске не первый год работает программа расселения из "деревяшек".

- В рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы в 2022 году запланировано расселение 567 человек и снос 12 аварийных домов. Снос аварийных домов осуществляется после их полного расселения, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации города.

Напомним: недавно стало известно, что в областном центре снесут четыре деревянных дома. Три из них находятся в Больничном городке, еще один - на Карла Либкнехта.

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