В Мурманской области пройдет сильный снегопад

В пятницу, 4 февраля, в Мурманскую область пришли метель и сильный ветер, непогода сохранялась все выходные. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 4 февраля, в Мурманской области поднялся сильный ветер и началась метель, непогода продолжалась все выходные. Начало рабочей недели не принесло особого улучшения.

- По данным Мурманского УГМС, во второй половине дня 7 февраля на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли спустя двое суток. Поезд был невозможен из-за метели.

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