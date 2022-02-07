Жителям Мурманска пересчитают суммы в квитанциях за отопление

На изменение сумм влияют разные факторы, например, оттепели и морозы. 2021 год стал холоднее 2020-го. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале года, как обычно, северян ждет традиционная корректировка сумм в квитанциях за отопление. Как сообщили в Мурманской ТЭЦ, среднемесячный объем потребления пересчитывается ежегодно и по итогам работы приборов учета в 2021 году изменится ежемесячная плата за отопление в 2022-м.

- Изменение жители Мурманска, проживающие в зоне обслуживания АО "Мурманская ТЭЦ", увидят в квитанциях за январь. Суммы индивидуальны для каждого дома, где установлен общедомовой прибор учета, и зависят от величины теплопотребления и проведения энергосберегающих мероприятий в доме. По результатам проведенного расчета снижение среднемесячного расхода тепловой энергии на 2022 год отражено в квитанциях для 52 домов, увеличение — для 233 домов, - сообщили в компании.

На изменение сумм влияют разные факторы, например, оттепели и морозы. 2021 год стал холоднее 2020-го.

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