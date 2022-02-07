Дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли спустя двое суток

В 21.00 4 февраля из-за сильной метели закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 21.00 4 февраля из-за сильной метели закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви. Спустя двое суток проезд снова открыли.

- С 14.00 7 февраля открыт проезд по 23-й километр в обычном режиме, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Также открыты дороги на Териберку и Туманный. А вот проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС со 122-го по 135+570 километр все еще закрыт.

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