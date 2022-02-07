В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1299 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 7 февраля 2022 года, за последние сутки 1299 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус, что является рекордным показателем.

Всего опасную инфекцию подхватили 105 754 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 678 новых случаев (всего 50914). На втором месте Североморск (+104, всего 10093). Замыкает тройку Оленегорск (+225, всего 6016).

Выздоровели 88 468 северян, умерли 2989.

Напомним: главврач мурманской поликлиники рассказала о подготовке ребенка к вакцинации от коронавируса. В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М».

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