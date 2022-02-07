Мурманск стал популярным городом для поездок на 14 февраля

Также в числе популярных направлений Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманск часто оказывается в списке городов, куда чаще всего хотят улететь на разные праздники - от 9 Мая до новогодних каникул.
Накануне Дня всех влюбленных столица Заполярья вновь в числе популярных направлений. Доля бронирования авиабилетов ко Дню святого Валентина в Заполярье составила 4,1% всех авиазаказов популярного сервиса.
- Средняя стоимость перелета туда-обратно на Кольский полуостров на человека составляет 8100 рублей, с вылетом 11-12 февраля и возвращением до 15 февраля, - сообщили Nord-News в одном из онлайн-сервисов для организации путешествий.
Также в числе популярных направлений Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
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