Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм7 февраля 2022 11:42

Мурманск стал популярным городом для поездок на 14 февраля

Также влюбленные выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также в числе популярных направлений Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Также в числе популярных направлений Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск часто оказывается в списке городов, куда чаще всего хотят улететь на разные праздники - от 9 Мая до новогодних каникул.

Накануне Дня всех влюбленных столица Заполярья вновь в числе популярных направлений. Доля бронирования авиабилетов ко Дню святого Валентина в Заполярье составила 4,1% всех авиазаказов популярного сервиса.

- Средняя стоимость перелета туда-обратно на Кольский полуостров на человека составляет 8100 рублей, с вылетом 11-12 февраля и возвращением до 15 февраля, - сообщили Nord-News в одном из онлайн-сервисов для организации путешествий.

Также в числе популярных направлений Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru