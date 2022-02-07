Численность саами в Мурманской области достигла показателя 30-летней давности

Пик численности пришелся на 2002 год – 1769 человек. Фото: Олег ФИЛОНОК

6 февраля во всем мире отмечался Международный день саами. Это коренной народ Мурманской области, и его не зря называют малочисленным: в Заполярье проживают 724 179 человек, и только каждый 452-й из них - саам.

- По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживало 1599 представителей этой национальности, из них 715 мужчин и 884 женщины, - сообщили в "Мурманскстате".

Большая часть саамов живет, конечно, в Ловозерском районе (873 человека), еще 201 – в Кольском районе. Также их можно встретить в Ковдорском районе (112 человек) и Терском районе (10 человек).

Конечно, с учетом Всероссийской переписи, которая прошла в 2021 году, данные обновятся, но вряд ли в сторону увеличения. По числу представителей коренного малочисленного народа Мурманская область достигла показателя 1979 года. Пик численности пришелся на 2002 год – 1769 человек.

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