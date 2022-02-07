В Карелии сняли с поезда пьяного пассажира из Мурманской области

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КРФоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции Кемь Республики Карелия сняли с поезда буйного пассажира из Мурманска. Об этом сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

- Сотрудники транспортной полиции прибыли по вызову к поезду Мурманск – Санкт-Петербург, где задержали 41-летнего мурманчанина. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и мешал отдыху остальных пассажиров. По акту поездной бригады нарушителя сняли с поезда, - сообщили в ведомстве.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КРФоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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