План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 76%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 76%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Работают 55 прививочных бригад, вакцинацию прошли 352 тысячи человек, без учета иностранных граждан и ревакцинированных, - уточнил Дмитрий Панычев.

Напомним: в Мурманской области проходит вакцинация подростков, так что теперь защиту от коронавируса можно получить с 12 лет. По словам профильного министра, чаще всего госпитализируют тех северян, кто не сделал прививку.

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