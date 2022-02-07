В Мурманске огромных слизней обнаружили в туалете квартиры

В комментариях к записи северяне перечисляют адреса, где есть схожие проблемы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жители одного из домов в Ленинском округе Мурманска, заходя в туалет, теперь вынуждены озираться по сторонам. На бачке унитаза они заметили больших слизней, каждый сантиметров 10 в длину.

Фото: vk.com/murmanskgroup

- Ребят, думаете, это название нового фильма ужасов? Нет! Это суровая реальность. Живу на Гагарина, 9/2. Вода постоянно стекает в подвал дома, стены разрушаются. В квартире ползают слизни. УК, как обычно, бездействует. Вонь и сырость на всю квартиру, - написал анонимный автор в группе "Мурманск".

Фото: vk.com/murmanskgroup

В комментариях к записи северяне перечисляют адреса, где есть схожие проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу. Больше не надо носить перчатки, а контактировавшим с больными необязательно быть на самоизоляции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru