В Мурманской области 7 февраля обновился суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились 105 754 человека, умерли 2 989 (+7 за сутки). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области 7 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за 24 часа. По данным федерального штаба, за минувшие сутки выявлено 1 299 новых случаев заражения. 86 северян госпитализировали, остальные лечатся дома.

Всего с начала пандемии заразились 105 754 человека, умерли 2 989 (+7 за сутки).

Напомним: срочный тест на коронавирус в Мурманске обойдется не дешевле 2 тысяч рублей. Клиники предлагают сделать экспресс-диагностику менее чем за 12 часов.

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