В Мурманске проходит благотворительная акция помощи бездомным животным

Добро для братьев наших меньших принимают в Молодежном центре гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39), подробности можно узнать по телефону (8152) 45-43-37. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мурманский городской студенческий совет проводит благотворительную акцию "Милые и пушистые" в поддержку бездомных животных. Мероприятие проходит с 24 января по 24 февраля, чтобы помочь мурманскому приюту.

Неравнодушные северяне могут принести влажный корм для собак и кошек, древесные наполнители, большие металлические миски (от 2 литров), бумажные полотенца, моющие средства без щелочи, хлора и резких запахов, резиновые хозяйственные перчатки, плотные мешки на 60, 120 литров.

Также нужны медикаменты: синулокс, марфлоксин, капли в уши, лосьоны для глаз, средства для дегельминтизации в таблетках (фенпраз, милпразон, мильбемакс, дронтал, каниквантел).

Добро для братьев наших меньших принимают в Молодежном центре гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39). Подробности можно узнать по телефону (8152) 45-43-37.

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