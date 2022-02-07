В Коле задержали браконьера с крабом на 4 миллиона рублей

В отношении злоумышленника возбудили административное дело. Фото: скрин видео ПУ ЗАР

Сотрудники погрануправления по Западному арктическому району задержали в Коле крабового браконьера.

У мужчины изъяли автомобиль, 572 комплекта конечностей камчатского краба общим весом более 600 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составил более 4 миллионов рублей.

- В отношении злоумышленника возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».

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