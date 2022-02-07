Открывается дорога на Териберку и Туманный

Остается закрытым движение на участке дороги «Кола - Серебрянские ГЭС» с 122 по 135 километр (Туманный - ГЭС-16).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Дорогу на Териберку и Туманный открывают. Движение закрывали из-за метели на выходных.
- С 12.00 7 февраля будет открыт проезд для всех видов транспорта по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Остается закрытым движение на участке дороги Кола - Серебрянские ГЭС со 122-го по 135 километр (Туманный - ГЭС-16).
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