Открывается дорога на Териберку и Туманный

Остается закрытым движение на участке дороги «Кола - Серебрянские ГЭС» с 122 по 135 километр (Туманный - ГЭС-16). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу на Териберку и Туманный открывают. Движение закрывали из-за метели на выходных.

- С 12.00 7 февраля будет открыт проезд для всех видов транспорта по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Остается закрытым движение на участке дороги Кола - Серебрянские ГЭС со 122-го по 135 километр (Туманный - ГЭС-16).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году на субсидии саамским общинам выделили более 5 миллионов рублей. Финансирование увеличили в 1,5 раза (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru