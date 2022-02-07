В детских садах Кировска обнаружили просроченные продукты и опасные соленые огурцы

Ранее прокурор также принял меры реагирования в отношении детсадов, допустивших приемку таких продуктов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Кировска проверила качество продуктов питания в дошкольных учреждениях города и нашла нарушения.

- Установлено, что ООО «Велес», поставлявшее в детские сады продукты, представляло копии деклараций о подтверждении соответствия продовольственных товаров требованиям технических регламентов с истекшим сроком действия и с признаками фальсификации. Также внешний вид тары с солеными огурцами на момент проверки однозначно указывал на то, что фасовка проводилась не в заводских условиях производителя, а маркировка - вручную, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд привлек ООО «Велес» к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Ранее прокурор также принял меры реагирования в отношении детсадов, допустивших приемку таких продуктов.

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