В детских садах Кировска обнаружили просроченные продукты и опасные соленые огурцы

Ранее прокурор также принял меры реагирования в отношении детсадов, допустивших приемку таких продуктов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратура Кировска проверила качество продуктов питания в дошкольных учреждениях города и нашла нарушения.
- Установлено, что ООО «Велес», поставлявшее в детские сады продукты, представляло копии деклараций о подтверждении соответствия продовольственных товаров требованиям технических регламентов с истекшим сроком действия и с признаками фальсификации. Также внешний вид тары с солеными огурцами на момент проверки однозначно указывал на то, что фасовка проводилась не в заводских условиях производителя, а маркировка - вручную, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд привлек ООО «Велес» к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
Ранее прокурор также принял меры реагирования в отношении детсадов, допустивших приемку таких продуктов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru