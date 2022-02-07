Дмитрий Панычев объяснил новые правила Роспотребнадзора по коронавирусу

Выздоровевших теперь будут выписывать без лабораторного обследования - ПЦР-теста, если они выздоровели через 7 и более дней лечения. Фото: правительство Мурманской области

"Омикрон", который является более заразным, чем другие штаммы, но протекает в большинстве случаев легче, диктует свои правила. На оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Дмитрий Панычев прокомментировал поправки Роспотребнадзора, которые вступили в силу 6 января.

- Теперь те, кто имел контакт с заболевшим, но не имеет симптомов болезни, не должны соблюдать самоизоляцию. Ранее срок самоизоляции был сокращен с 14 до 7 дней. При таком широком распространении "омикрона" спецмеры по ограничению контактных лиц теряют смысл. Изолируют теперь только тех, кто болел и кто контактировал и имеет признаки заболеваемости, - сообщил Дмитрий Панычев.

Выздоровевших теперь будут выписывать без лабораторного обследования - ПЦР-теста, если они выздоровели через 7 и более дней лечения. Если раньше - то возьмут тест, но не раньше чем через три дня после получения положительного результата на COVID-19.

Также теперь необязательно носить перчатки, но сохраняются масочный режим и обработка рук санитайзерами.

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