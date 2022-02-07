"Коровы в нечистотах, работники будут ездить в Североморск": Сотрудники совхоза "Тулома" жалуются на положение дел

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поручил министру природных ресурсов и экологии Сергею Абаринову проверить "Тулому". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2019 году в совхозе "Тулома" сложилась критическая ситуация. Для предприятия нашли нового директора Светлану Доголеву, выделили субсидию, и казалось, что дела пошли в гору.

Но на днях в паблике "Мурманск" появились сразу два поста с жалобами сотрудников. В одном они сетуют, что многие специалисты уволились из-за условий работы, коровы находятся в грязи и собственных отходах жизнедеятельности. А в другом посте работники жалуются, что из-за объединения "Туломы" и Североморского завода, дела у которого тоже шли плохо, им придется ездить в столицу Северного флота.

- Руководством совхоза при поддержке правительства Мурманской области было принято решение о закрытие молокозавода в Туломе и переводе сотрудников на новые рабочие места в Североморск. При этом абсолютно не учитывается то, что люди всю жизнь проработали в поселке, рядом с домом. Многие потеряют работу в связи с тем, что нет возможности ездить ежедневно в Североморск и обратно: поселок и город находятся на большом расстоянии друг от друга. Рабочие смены начинаются практически в ночное время. Сотрудники вынуждены молчать и не подавать жалоб по причине того, что хотят "спокойно доработать" без лишения премий, а также каких-то репрессий со стороны директора, - написали работники.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поручил министру природных ресурсов и экологии Сергею Абаринову проверить "Тулому".

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