До 1 мая на кладбище Мурманска создадут три тысячи мест для захоронения

На кладбище Мурманска в срочном порядке создадут места для захоронения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вокруг городского кладбища Мурманска сложилась непростая ситуация. В начале 2022 года стало известно о дефиците мест для захоронения, расширение территории шло с нарушениями и не было закончено в срок. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-губернатор Юрий Сердечкин, которому поручили курировать ход решения проблемы, набор организационных решений уже принят.

- На этой неделе подрядная организация подготовит участок, чтобы можно было захоранивать. Со следующей недели другая подрядная организация с усиленной мощностью, так как она не справляется, начнет работу - до 1 мая она создаст более 3 тысяч новых мест, что снимет напряженность, - сообщил Юрий Сердечкин.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что есть риск повторения в других муниципалитетах и их главам надо сейчас провести проверку. Сейчас ситуацию с кладбищем Мурманска проверяет прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru