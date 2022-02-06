В 2022 году на субсидии саамским общинам выделили более 5 миллионов рублей

Губернатор отметил, что нужно более активно позиционировать культуру, традиции саами. Фото: правительство Мурманской области

6 февраля отмечается Международный день саами. В Мурманской области проживает примерно 1,5 тысячи представителей этого коренного северного народа.

Накануне с коренными жителями Кольского Севера встретился губернатор Андрей Чибис. Глава региона сообщил, что в 2022 году финансирование из регионального бюджета на субсидии саамским общинам увеличено в полтора раза, его общая сумма составит более 5 миллионов рублей.

- Рассчитываю, что эти дополнительные ресурсы вам помогут. Я очень благодарен за то, что вы, несмотря на сложности, храните и передаете наследие предков детям. Нам, безусловно, нужно более активно позиционировать культуру, традиции саами, чтобы это все в большей и большей степени становилось элементом идентичности Мурманской области, – подчеркнул Андрей Чибис.

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