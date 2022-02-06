Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

Спасатели просят соблюдать осторожность на улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГУ МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды.

- По прогнозу мурманского гидрометцентра, ночью 7 февраля в регионе ожидается сильный южный ветер, местами в порывах 15-17 метров в секунду, - сообщили в спасательном ведомстве.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, без необходимости не совершать поездок на личном авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru