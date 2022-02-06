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Общество6 февраля 2022 15:58

Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

Непогода сохранится до утра 7 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Спасатели просят соблюдать осторожность на улице.

Спасатели просят соблюдать осторожность на улице.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГУ МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды.

- По прогнозу мурманского гидрометцентра, ночью 7 февраля в регионе ожидается сильный южный ветер, местами в порывах 15-17 метров в секунду, - сообщили в спасательном ведомстве.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, без необходимости не совершать поездок на личном авто.

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