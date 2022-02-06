В Мурманске сгорели три гаража, автомобиль и пристройка с сауной

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/spasinfo51

Утром 6 февраля в Мурманске произошел серьезный пожар в гаражном кооперативе №180/1 на проспекте Героев-Североморцев. - Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы «01» в 05. 27. В результате происшествия полностью сгорели: три гаража, пристройка, оборудованная под сауну и легковой автомобиль. Из соседнего гаража эвакуирован автомобильный прицеп и снегоход, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте происшествия работали три пожарно-спасательных подразделения - 20 человек личного состава, 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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