Жительница Ковдора фиктивно прописала в своей квартире иностранца

На самом деле мужчина проживал по другому адресу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ковдоре сотрудники полиции обнаружили, что местная жительница нелегально прописала у себя мужчину из страны Ближнего зарубежья.

- 37-летняя ковдорчанка в отделе по вопросам миграции оформила постановку на учет 26-летнего иностранца. На самом деле северянка не собиралась предоставлять ему свою жилплощадь для фактического пребывания. Установлено, что мужчина проживал по другому адресу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде.

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