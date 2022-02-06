В Мурманской области 6 февраля обновился суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились 104 455 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области 6 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального штаба, за минувшие сутки выявлено 1156 новых случаев заражения. 54 северян госпитализировали, остальные лечатся дома.

Всего с начала пандемии заразились 104 455 человек, умерли 2 982 (+7 за сутки).

Напомним: у большинства северян диагностировали "омикрон".

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