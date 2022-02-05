К охотникам за северным сиянием в Мурманской области вышла лиса

Рыжая красавица не очень боялась людей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце этой рабочей недели, после вспышки на Солнце, северяне ждали, что произойдет мощное северное сияние. Несколько десятков человек вечером 4 февраля собрались на площадках у реки Ура в надежде на красивое небесное шоу.

Пока северяне томились в ожидании одного чуда, произошло другое - к ним вдруг выбежала лисичка.

Рыжая красавица явно ждала угощения, и ей дали немного еды. Было видно, что она побаивается людей, но за едой все же выходит.

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