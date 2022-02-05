Мурманск вспомнили на открытии Олимпийских игр в Пекине

Во время церемонии открытия Олимпиады показали северное сияние. Фото: скриншот видео/Первый канал

4 февраля в Пекине официально открылись XXIV зимние Олимпийские игры. Во время церемонии вспомнили и о Заполярье.

Частью красочного шоу стало северное сияние.

- То самое северное сияние, ради которого китайские туристы до пандемии с таким удовольствием ездили к нам в Россию, в Мурманск, - отметил один из комментаторов церемонии.

- Смею думать, что они приедут к нам еще не раз, - добавил другой.

На Олимпиаду в Пекин поехал мончегорец Сергей Ридзик. Также наш регион в составе сборной России по конькобежному спорту представят Павел Кулижников и Руслан Мурашов.

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