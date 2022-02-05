Жительница Полярного хотела доказать свою правоту мужу при помощи ножа

Жительница Полярного ранила мужа в руку ножом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Полярном застолье закончилось для супругов поножовщиной и уголовным делом. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, в отношении 33-летней северянки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

- Женщина с супругом распивала спиртные напитки. Во время длительного застолья на почве личных неприязненных отношений разгорелся конфликт. Чтобы доказать свою правоту, северянка взяла со стола нож и ударила им по руке своего супруга. А после, увидев кровь, испугалась и вызвала "скорую", - сообщили в полиции.

38-летнего мужчину госпитализировали, а уже из больницы врачи позвонили в УМВД.

Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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