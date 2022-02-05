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Здоровье5 февраля 2022 8:41

В Мурманской области 5 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Зараженных уже больше тысячи
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области обновлен антирекорд.

В Мурманской области обновлен антирекорд.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области 5 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального штаба, заразившихся уже 1101 человек. 75 северян госпитализировали, остальные лечатся дома.

Всего с начала пандемии заразились 103 299 человек, умерли 2 975 (+8 за сутки).

Напомним: у большинства северян диагностировали "омикрон".

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