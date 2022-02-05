В Мурманской области обновлен антирекорд.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области 5 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального штаба, заразившихся уже 1101 человек. 75 северян госпитализировали, остальные лечатся дома.
Всего с начала пандемии заразились 103 299 человек, умерли 2 975 (+8 за сутки).
Напомним: у большинства северян диагностировали "омикрон".
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