В Мурманской области обновлен антирекорд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области 5 февраля обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального штаба, заразившихся уже 1101 человек. 75 северян госпитализировали, остальные лечатся дома.

Всего с начала пандемии заразились 103 299 человек, умерли 2 975 (+8 за сутки).

Напомним: у большинства северян диагностировали "омикрон".

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