Дороги на Туманный и Териберку закрыли из-за метели

В Териберку и Туманный пока не проехать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным синоптиков, в Мурманской области до конца 5 февраля будет сильная метель. Из-за этого снова не попасть в два населенных пункта.

- С 8 утра закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го километра до поселка Туманный, автоподъезд к селу Териберка по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости), - сообщает "Мурманскавтодор".

Напомним: также дорога Заполярный - Сальмиярви и участки "Колы" закрыты из-за метели.

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