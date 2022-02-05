Дорога Заполярный - Сальмиярви и участки "Колы" закрыты из-за метели

Из-за метели ожидаемо закрываются дороги.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Как и предупреждали синоптики, 5 февраля в Мурманскую область пришла непогода. Из-за метели и сильного ветра ожидаемо закрыли дороги.
Так, с 21.00 4 февраля закрыт проезд по автодороге Заполярный - Сальмиярви по 23-й километр.
С 7.00 5 февраля закрыт проезд по участку федеральной трассы "Кола" с 1245-го по 1272-й километр для всех видов транспорта. С 8.00 грузовой транспорт не может проехать по участку с 1149-го по 1381-й километр.
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