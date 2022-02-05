Прокуратура Мурманской области проверяет стоимость ПЦР-тестов

Стоимость ПРЦ-тестов в Мурманской области проверяет прокуратура. Фото: ИВАНОВА Диана

В Мурманской области ПЦР-тесты сейчас пользуются особым спросом, так как в регионе уже больше недели каждый день обновляется рекорд по числу заболевших коронавирусом. При этом цена на услугу кусается.

Прокуратура Мурманской области начала проверку по стоимости ПЦР-тестов в регионе.

Напомним: "КП"-Мурманск" позвонила в самые популярные клиники областного центра и узнала, сколько будет стоить узнать, есть у тебя коронавирус или нет.

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