Прокуратура Мурманской области проверяет стоимость ПЦР-тестов

Стоимость ПРЦ-тестов в Мурманской области проверяет прокуратура.
Фото: ИВАНОВА Диана
В Мурманской области ПЦР-тесты сейчас пользуются особым спросом, так как в регионе уже больше недели каждый день обновляется рекорд по числу заболевших коронавирусом. При этом цена на услугу кусается.
Прокуратура Мурманской области начала проверку по стоимости ПЦР-тестов в регионе.
Напомним: "КП"-Мурманск" позвонила в самые популярные клиники областного центра и узнала, сколько будет стоить узнать, есть у тебя коронавирус или нет.
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