Водитель автомобиля Mitsubishi с номерами Мурманской области совершил смертельное ДТП в Чувашии

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: 21.мвд.рф

В Чебоксарском районе Чувашии произошло страшное ДТП, участником которого стал водитель Mitsubishi с номерами из Мурманской области.

- Авария произошла 4 февраля около 15.10 на 30 километре автодороги «Чебоксары-Сурское». По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta. В ДТП водитель и две пассажирки отечественного авто погибли на месте аварии. Двигавшийся за LADA автомобиль Hyundai, чтобы избежать столкновения, съехал с дороги. В этой машине никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Признаков алкогольного опьянения у водителя Mitsubishi, который ехал из Воронежской области в Марий Эл, нет.

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