Жительнице Мурманска не дали встретиться с возлюбленным из Африки

Прямо на железнодорожном вокзале мужчину задержали полицейские. Фото: Антон ЗАБИРОВ

31-летний житель Тоголезской Республики в Западной Африке приехал в Мурманск, чтобы встретиться с девушкой, в которую влюбился после переписке на сайте знакомств. Но прямо на железнодорожном вокзале мужчину задержали полицейские.

Оказалось, что срок действия его однократной деловой визы закончился, но вместо возвращения на Родину, он поехал на Крайний Севера.

- Во время рассмотрения дела об административном правонарушении мужчина вину в совершении указанного правонарушения признал полностью. Пояснил, что знал о своем незаконном нахождении на территории Российской Федерации, однако на родину уезжать не хотел, - сообщили в Ленинском районном суде.

Теперь иностранец должен заплатить штраф в две тысячи рублей.

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