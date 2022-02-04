Прогноз погоды в Мурманске и области на 5 и 6 февраля 2022 года: метель, морозы до -29 градусов

7 февраля ожидается небольшой понижение температуры воздуха. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают царствовать сильные морозы, также в регион спешит метель. На выходных погоду Кольского полуострова определит циклон с центром в Норвежском море.

- 5 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью -14-19, при прояснениях -24-29, днем -6-11 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

6 февраля сохранится порывистый ветер, местами снег, метель, температура воздуха днем от -7 до -12 градусов.

7 февраля ожидается небольшой понижение температуры воздуха.

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