ПЦР-тест на коронавирус в Мурманске 2022: цены, очереди, запись

В медучреждениях отмечают, что ПЦР-тест не определит штамм "омикрон", а даст общую диагностику - есть коронавирус или нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области бушует коронавирус. Заболевших становится все больше, поэтому рассказываем, сколько стоит сделать ПЦР-тест на ковид в Мурманске в 2022 году.

Обычное тестирование обойдется от 1146 рублей до 1800 рублей. Результат будет готов в течение 24 часов. Клиники и областные больницы принимают северян по предварительной записи, так что об очередях беспокоиться не стоит. Номерки на ближайшее время есть.

Экспресс-тест на коронавирус стоит дороже, так как делается быстрее. В среднем, 2500 рублей. Самый дорогой вариант - 3750 рублей. Самый дешевый - 2100. Результат - от 15 минут до 12 часов в зависимости от клиники. Запись также предварительная.

В медучреждениях отмечают, что ПЦР-тест не определит штамм "омикрон", а даст общую диагностику - есть коронавирус или нет.

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